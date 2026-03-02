Salida de capitales cae 5% en 2025 y expertos proyectan “meseta” marcada por mayor estabilidad

El año pasado salieron del país US$1.467 millones de capitales de personas y empresas no financieras, cifra 5% menor a lo registrado en 2024, cuando se fueron del país recursos por US$1.545 millones, de acuerdo a cifras preliminares del Banco Central.

Según consignó La Tercera, los especialistas afirman que, en el país, desde 2023 a la fecha la incertidumbre económica ha venido bajando de regreso a los niveles prepandemia.

Christian Delcorto, socio de Consultoría de CCL Auditores Consultores, planteó que "una de sus explicaciones es la menor incertidumbre política. El 2025 no enfrentamos ningún fenómeno social significativo que pusiese nervioso a los inversionistas y grandes patrimonios. Normalmente los años de elecciones colocan cautos a los inversionistas, quienes evalúan o en ocasiones postergan decisiones de inversión a la espera de ver qué cambios proponen los candidatos”.

Por su parte, Cristián Mena, socio de Mena Alessandri & Asociados, comentó que “los indicadores de incertidumbre política y económica actuales caen de forma relevante respecto de 2020–2022. Asimismo, existe una institucionalidad más estable".

"Existe mayor certeza tributaria y niveles de cumplimiento. La Ley de Cumplimiento Tributario (2024) refuerza el control y regularización en esta materia. Parte de los contribuyentes opta por formalizar y declarar, en lugar de mover capitales por temor, reduciendo la percepción de sorpresa fiscalizadora”, precisó.

Entre 2013 y 2019, en promedio, salieron del país US$810 millones por año, mientras que entre 2020 y 2025 el registro promedio es de US$3.747 millones. Si se analiza el comportamiento de los capitales durante 2024 y 2025, en promedio la salida fue de US$1.506 millones. Los expertos esperan que se mantenga en torno a esa cifra durante los próximo años.

Mena anticipa que este año y el próximo debieran estar marcados por la estabilidad. “Debiéramos atravesar por una meseta”. Sin embargo, el experto descarta que se puedan volver a niveles muy bajos como los registrados previo al estallido social de 2019.

Delcorto sostiene que “si no enfrentamos otra pandemia, si los activos locales siguen rindiendo a tasas equivalentes a las ofrecidas por los activos en el mercado externo, si el tipo de cambio se mantiene en niveles aceptables y si no existen movilizaciones sociales que afecten el funcionamiento del gobierno de Kast, no existirían incentivos internos que lleven a aumentar el flujo de capitales hacia el exterior como ocurrió en el pasado”.

Luis Felipe Ocampo, socio de Recabarren & Asociados, asevera que “desde el 14 de diciembre de 2025 se ha sentido que las cosas pueden ser más estables por el cambio de sello en el gobierno”.

Pese a ello, indica que “más allá de los míticos primeros 100 días, lo claro es que el primer año del gobierno entrante marcará la pauta de su período. Las medidas para controlar los temas de seguridad y el déficit financiero estatal, serán los componentes esenciales de esa parte de la acción”.

Mientras que Juan Ortiz, economista del OCEC-UDP, señala que “se vislumbra que la salida de capitales se mantenga en niveles similares a lo observado en 2025, debido a mayores opciones para la inversión en el extranjero".

