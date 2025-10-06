Subsidio a tasa hipotecaria dispara ventas de viviendas bajo UF 4.000 en Santiago, La Florida y Ñuñoa

La ley que otorga subsidio a la tasa para créditos hipotecarios en la compra de viviendas nuevas por debajo de las UF4.000 ha generado un dinamismo inédito en el mercado inmobiliario. En apenas tres meses de funcionamiento, casi la mitad de los 50 mil subsidios contemplados por la normativa ya habían sido solicitados, y al 23 de septiembre se habían aprobado cerca de 14 mil, según el último reporte de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (Abif).

Según consigna La Tercera con datos obtenidos del portal inmobiliario TocToc, aunque el subsidio comenzó a operar en julio, se detectó un fuerte impulso en los meses de julio y agosto. “Julio y agosto vendieron en promedio un 65% más en el segmento bajo UF4.000 que los meses anteriores”, explicó Cristóbal Bravo, research manager de la firma.

En la Región Metropolitana, las ventas netas de viviendas en este segmento pasaron de 644 unidades en mayo a 780 en junio, superando luego las mil transacciones: 1.059 en julio y 1.130 en agosto. Este último mes registró un alza anual del 5,5%, impulsada principalmente por el subsidio.

En total, se vendieron 1.291 departamentos brutos en entrega inmediata en agosto, de los cuales el 83% correspondió al segmento con subsidio. En el caso de las casas, la proporción fue menor: 134 unidades bajo UF4.000, equivalentes al 50% de las 267 vendidas ese mes.

El reporte de TocToc señala que “con respecto al año pasado, el mercado de departamentos ha vendido a agosto un 2,8% más de unidades, mientras que el mercado de casas muestra un crecimiento cercano al 20,4%. Si bien estos aumentos se concentran en el mercado DS (con otros subsidios), se espera que el subsidio a la tasa impulse las unidades sin DS al cierre del año”.

COMUNAS CON MAYORES VENTAS

Tres comunas concentran más de la mitad de las ventas de departamentos con subsidio: Santiago (277 unidades, 22%), La Florida (267, 21%) y Ñuñoa (218, 17%), sumando un 60% del total mensual. También destacan Macul, La Cisterna, Cerrillos, Independencia, Las Condes, Providencia, Peñalolén, Estación Central, San Joaquín y San Miguel.

En cuanto a casas, Lampa lidera con 66 unidades vendidas en agosto, lo que representa el 49% del total en la Región Metropolitana. Le siguen Buin (28 ventas, 21%) y Puente Alto (13, casi 10%). Otras comunas relevantes fueron Padre Hurtado, San Bernardo, Colina, Talagante, El Monte y Peñaflor.

INTERÉS POR CASAS DE MENOS DE 4 MIL UF

Cristóbal Bravo advierte un cambio en el comportamiento de los inversionistas: “Varias inmobiliarias nos han comentado que tanto en la Región Metropolitana como en regiones ha subido la participación de inversionistas. Antes buscaban solo departamentos, hoy estamos viendo que buscan casas de bajo UF4.000.

La renta de casas tiene buenas ocupaciones y buenos indicadores de casas así que también se han visto más activa en el último tiempo”.

Agrega que, en algunos proyectos de casas del segmento, “más de un 40% de las unidades ha sido destinado a inversionistas”, aunque aclara que no existe una cifra generalizada para el mercado.

PROYECCIONES Y AJUSTES DE STOCK

Uno de los principales desafíos del sector ha sido el alto nivel de stock. En agosto, la oferta disponible de departamentos bajó de las 60.000 unidades por primera vez desde 2021, alcanzando 58.209.

Desde TocToc proyectan que “el segundo semestre vamos a bajar a una oferta de 45 mil unidades de oferta disponible, o sea un valor un poco más cercano a los niveles prepandemia. Esto si es que se mantiene este ritmo de venta”.

En el mercado de casas, Bravo señala que no se ha visto tan afectado por la crisis inmobiliaria, por lo que no se ha acumulado stock y se mantiene una velocidad de venta saludable.

Aunque las ventas totales de viviendas —incluyendo aquellas sin subsidio— aún están por debajo del nivel registrado en el mismo periodo de 2024, TocToc proyecta que el año cerrará con más transacciones que el anterior.

