SQM registró el pago más bajo al Fisco en 4 años tras caída en el precio del litio: disminuyó sus ingresos casi en un 22%

La disminución en el precio del litio llevó a que SQM bajara sus ingresos casi un 22% en 2025 afectando directamente al Fisco, que arrienda a la empresa parte del Salar de Atacama, pues le entregó un 42% menos.

Según informó La Tercera, los ingresos por litio y derivados de SQM ascendieron a US$ 948 millones, lo que significó una disminución de 21,8% versus los US$ 1.212 millones del mismo periodo de 2024.

En la baja influyó sobre todo la baja del precio del litio. SQM registró en este trimestre el precio promedio más bajo desde 2021 del mismo periodo. Entre abril y junio, SQM reportó un precio promedio de US$ 8,4 por kilogramo. En igual período del año pasado promedió US$ 12,7 por kilo.

Y los malos números se dieron pese a que la compañía aumentó su volumen de producción: en el segundo trimestre reportó ventas por 53 mil toneladas métricas, más que las 52.300 del mismo cuarto de 2024.

La minera vinculada a Julio Ponce Lerou y a la empresa china Tianqi, registró en sus estados financieros pagos por derechos a Corfo por US$151 millones el primer semestre de este año, lo que significó un 42% menos que el mismo periodo del año anterior, cuando ese monto fue de US$260 millones. El descenso representó US$109 millones a la baja entre los semestres comparados.

Los pagos de SQM a Corfo, considerado entre enero y junio, fueron así los menores desde 2021, cuando entregó US$40 millones. Y aún están muy lejos de los US$ 1.529 millones que SQM pagó a Corfo en el primer semestre de 2022, cuando los precios se dispararon en el mundo.

En el segundo trimestre, SQM contabilizó derechos a Corfo por US$71 millones, un 46% menos que los US$133 millones de abril-junio de 2024.

La firma ya había anticipado durante el segundo trimestre precios del litio más bajos que los observados en cuartos anteriores.

“Algunos de los contratos vigentes alcanzaron los límites inferiores establecidos en estos, lo que afectó los volúmenes acordados. Como resultado, los volúmenes totales vendidos durante el segundo trimestre de este año fueron inferiores a los reportados en el primer trimestre, a pesar del crecimiento observado en el mercado”, declaró el gerente general de SQM, Ricardo Ramos. En el primer trimestre fueron 55 mil toneladas métricas.

“Ahora esperamos que los volúmenes de ventas de nuestras operaciones en el Salar de Atacama crezcan aproximadamente un 10% en comparación con el año pasado, a la vez que aumentamos nuestra proyección de ventas para nuestras operaciones en Australia”, cerró Ricardo Ramos.

