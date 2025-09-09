Sorpresa en el mercado: Banco Central mantiene tasa de interés por riesgo inflacionario

El consejo del Banco Central de Chile decidió por unanimidad mantener la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 4,75%, deteniendo así el ciclo de recortes que había comenzado el pasado 29 de julio. La decisión, que estuvo en línea con las expectativas del mercado, obedece a la preocupación del ente emisor por la "mayor persistencia" que podría tener la inflación.

Según el comunicado oficial de la institución, la decisión de pausar la baja de tasas busca "acumular más información" sobre el comportamiento de los precios. El Banco Central señaló que, si bien la inflación total ha seguido disminuyendo, la inflación subyacente —que excluye productos con precios más volátiles— se ha mantenido por encima de las proyecciones. Este indicador, que refleja presiones inflacionarias más arraigadas, es clave para la determinación de la política monetaria.

El ente emisor afirmó que la actividad económica local ha evolucionado en línea con lo previsto, con un crecimiento del PIB y el Imacec que ratifican la transitoriedad de los impulsos de inicios de año. Sin embargo, advirtió que la demanda interna ha crecido más de lo esperado, impulsada por el consumo privado. El Banco Central también observó que el mercado laboral sigue entregando señales mixtas. En el plano internacional, la entidad reconoció que los mercados financieros globales esperan que la Reserva Federal de EE.UU. retome sus recortes de tasas, lo cual se suma a la incertidumbre generada por medidas arancelarias.

