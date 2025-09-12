SII intensificará fiscalización a fondas y comercios en Fiestas Patrias

Las autoridades del SII han hecho un llamado a los contribuyentes a operar dentro de la legalidad, utilizando todos los medios de pago y emitiendo los documentos correspondientes, para asegurar que la celebración de Fiestas Patrias sea un aporte para la economía formal.
En un esfuerzo por asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, el Servicio de Impuestos Internos (SII) ha anunciado un plan de fiscalización intensiva que se llevará a cabo durante las celebraciones de Fiestas Patrias. La medida, que se implementará a nivel nacional, estará enfocada en los miles de comercios, fondas y puestos ambulantes que operan durante el feriado.
La fiscalización del SII busca prevenir la evasión y la informalidad, que tienden a aumentar en períodos de alta actividad comercial. Los equipos de fiscalizadores se desplegarán en fondas, parques, ferias y centros comerciales para verificar que los contribuyentes cumplan con la normativa. La revisión se centrará en que los comercios emitan correctamente los documentos tributarios, como boletas y facturas, por cada una de sus ventas. Además, se controlará que los medios de pago electrónicos estén debidamente conectados al sistema y que los registros de ventas coincidan con la emisión de los comprobantes.
El objetivo de la entidad es garantizar la transparencia del mercado y fomentar una competencia justa entre todos los actores económicos. Si bien la fiscalización busca sancionar a quienes no cumplen, también tiene un rol educativo, recordando a los comerciantes la importancia de sus obligaciones para contribuir a la recaudación fiscal del país. Las autoridades del SII han hecho un llamado a los contribuyentes a operar dentro de la legalidad, utilizando todos los medios de pago y emitiendo los documentos correspondientes, para asegurar que la celebración de Fiestas Patrias sea un aporte para la economía formal.
PURANOTICIA