"Shock de demanda": Consumo de combustible se multiplicó de 3 a 5 veces en algunas estaciones tras anuncio de alza

La Asociación de Distribuidoras de Combustibles de Chile (Adico) explicó que tras el anuncio del Gobierno de alzas en los precios se produjo un “shock de demanda” que llevó a que algunas estaciones de servicio se quedaran sin bencina para vender.

“Como es de público conocimiento, el Gobierno informó este lunes 23 de marzo en la noche de una fuerte alza histórica en el precio de los combustibles a partir de las primeras horas de este jueves 26", explicaron a través de su página web.

Y explican que lo anterior “significó un 'shock de demanda' por combustibles, que se tradujo en miles de consumidores intentando cargar sus estanques antes del alza histórica”.

“El 'shock de demanda' implicó que el consumo se multiplicó por cerca de 3 a 5 veces respecto de un día normal en muchas estaciones de servicio y horarios de punta, agotando en horas el inventario de reservas en los estanques”, manifestaron.

“Para satisfacer este 'shock de demanda' producido desde el lunes en la noche, las empresas distribuidoras han reforzado la entrega de combustibles con turnos extraordinarios de sus colaboradores“, puntualizaron.

Del mismo modo, hicieron “un público reconocimiento por su destacada labor de servicio público, además de reforzar la línea de solicitudes de abastecimiento de ENAP a las plantas de distribución. Cabe recordar que ENAP abastece más del 80% del consumo de gasolinas del país”.

Finalmente, desde la Adico detallaron que a partir de este jueves 26 se deberá normalizar el consumo y la cadena de abastecimiento, tanto por ENAP como por la llegada progresiva de importaciones encargadas previo a este anuncio del Gobierno.

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