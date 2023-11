Sernac presentará oficios a organizadores del «Black Friday» y anuncia fiscalizaciones a empresas participantes

Con el propósito de verificar que los derechos de los consumidores sean respetados por las empresas participantes del «Black Friday», a desarrollarse desde este viernes 24 hasta el lunes 27 de noviembre, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) anunció que fiscalizará a las empresas participantes a través de la revisión de sus sitios web, e incluso adelantó que realizará algunas fiscalizaciones presenciales a algunas tiendas.

Además, se informó que oficiarán preventivamente a la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), a la Cámara de Comercio de Valparaíso y a la Cámara de Comercio de Puerto Montt, entidades organizadoras de este evento comercial, para exigirles que sus empresas asociadas cumplan estrictamente con el deber de información que establece la Ley del Consumidor (LPC) y el Reglamento de Comercio Electrónico.

En este contexto, se indicó a las entidades gremiales que las empresas asociadas que participen en esta instancia comercial deben disponer en sus sitios web toda la información relevante que necesitan los consumidores, entre ellas, el precio de los productos, el porcentaje de descuento, el stock disponible, los plazos de despacho, cómo ejercer el derecho a retracto y el derecho a la garantía legal de seis meses en caso que el producto comprado presente defectos o fallas para su uso, entre otros.

El director del Sernac, Andrés Herrera, recalcó que "vamos a estar muy pendientes del comportamiento de las empresas para verificar que cumplan estrictamente con lo que establece la Ley del Consumidor y el Reglamento de Comercio Electrónico, normas que regulan los derechos de las personas consumidoras, y también establece los deberes de las empresas, para que esta experiencia de compra resulte beneficiosa y no se convierta en un dolor de cabeza porque el producto no era el adquirido o el plazo de despacho no se cumplió".

El Sernac fiscalizará el comportamiento de las empresas durante este «Black Friday», para lo cual sus funcionarios estarán constantemente revisando el funcionamiento de los sitios web, pero también verificarán que se entregue la información exigida por la normativa.

Además, durante el evento, se irán revisando los reclamos que se vayan recibiendo de parte de los consumidores, junto con las alertas ciudadanas y las menciones en las redes sociales, lo que le permitirá, en caso de ser necesario, redirigir las acciones de fiscalización.

PURANOTICIA