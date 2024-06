Sernac oficia a Laboratorios Andrómaco por omitir notificación sobre retiro de fármaco

El Servicio Nacional del Consumidor ofició a Laboratorios Andrómaco por no haber informado por problemas en su producto Gotitas Clarimir, retirado voluntariamente el 22 de mayo pasado, de lo cual la empresa sólo notificó al Instituto de Salud Pública (ISP).

La acción del Sernac busca exigir exigir a Laboratorios Andrómaco una respuesta inmediata para que los consumidores hagan valer su derecho a restitución por productos adquiridos con alerta vigente, además de exigir responsabilidad a la empresa en la notificación oportuna al servicio.

El 22 de mayo, el ISP notificó el retiro voluntario de dos categorías de gotas oftalmológicas Clarimir: gotitas "solución oftalmológica 0,012%" y "F solución oftalmológica". Ambas por problemas en los estudios técnicos, particularmente en el porcentaje de impurezas en los ensayos.

Pero la empresa olvidó notificar al Sernac, tal como establece la Ley del Consumidor en su artículo 46: "Todo fabricante, importador o distribuidor de bienes o prestador de servicios que, con posterioridad a la introducción de ellos en el mercado, se percate de la existencia de peligros o riesgos no previstos oportunamente, deberá ponerlos, sin demora, en conocimiento de la autoridad competente para que se adopten las medidas preventivas o correctivas que el caso amerite, sin perjuicio de cumplir con las obligaciones de advertencia a los consumidores señaladas en el artículo precedente".

Es decir, no sólo bastaba con notificar al Instituto de Salud Pública para el retiro del mercado, sino que también a la autoridad competente en temáticas de consumo, el Sernac, así también a los consumidores y consumidoras para los pasos a seguir respecto a quienes ya habían adquirido los productos.

En el caso de la alerta por las gotitas Clarimir, el servicio intentó contactar durante la segunda semana de junio a Andrómaco, sin éxito, por lo que decidió pasar a un nuevo estadio: oficiar y exigir a la empresa una respuesta inmediata de cara a que los consumidores hagan valer su derecho a restitución por productos adquiridos con alerta vigente, además de exigir responsabilidad a la empresa en la notificación oportuna al Sernac.

Además, desde el Servicio aclaran que no es primera vez que el laboratorio no informa oportunamente una alerta de seguridad de productos, por lo que esta vez oficiaron a la empresa y no descartan tomar otras acciones de carácter legal.

A juicio del director nacional del Servicio, Andrés Herrera, el actuar de las empresas en temáticas de seguridad de productos, más aún en fármacos, "debe ser ágil, oportuna y con la mayor premura posible, entendiendo que no sólo en algunos casos puede estar en riesgo la salud de las personas, sino que también la falta de información puede generar una sensación de inseguridad y desconfianza que ningún consumidor merece".

Por último, Herrera recalcó que las y los consumidores pueden escribir a [email protected] para notificar que poseen los productos Clarimir previamente mencionados, y que estén en lotes de vencimiento 2024 y 2025.

"Nosotros exigiremos respuesta al laboratorio, pues no puede ser que los consumidores sean los últimos en enterarse del retiro del mercado de un producto farmacéutico que en muchos casos siguieron usando por días desde sacada la alerta", concluyó.

