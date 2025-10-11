Sernac denunció a "Mundo Jurásico" por estafa: Evento oficial es Jurassic World

"Escenarios inmersivos, dinosaurios animatrónicos de tamaño real, zonas interactivas y shows en vivo", es parte de lo que ofrece la experiencia "Mundo Jurásico", evento que ha circulado durante los últimos días en redes sociales. Según el Sernac, se trata de una estafa.

En su sitio web, "Mundo Jurásico" anuncia fechas de presentaciones en varias ciudades del país como Santiago, Valparaíso, Concepción, La Serena, Antofagasta, Temuco, Iquique, Puerto Montt y Talca, con precios entre los 27 mil y 32 mil pesos, con grandes descuentos.

Todas estos antecedentes, sumado a que en la página web del supuesto evento no aparece información como razón social del organizador, pusieron en alerta al Servicio Nacional del Consumidor.

A la par, personas consumidoras comenzaron a ingresar reclamos contra la empresa que apuntan a cobros mayores, nula comunicación con la empresa ni soluciones para devolver entradas adquiridas.

Para confirmar las dudas que surgieron por este evento, la productora del evento oficial (Jurassic World: The Experience) publicó un comunicado alertando esta situación y señaló que son páginas "falsas". Por lo mismo llamó a adquirir entradas por los sitios oficiales.

Con todos estos antecedentes, Sernac denunció ante el Ministerio Público a "Mundo Jurásico", por el eventual delito de estafa para que se inicie una investigación penal al respecto.

El Sernac reiteró el llamado a las y los consumidores a que antes de realizar una compra por internet para un evento masivo, a verificar que la información entregada sea verídica y que cuenten con antecedentes a la vista de los organizadores, tales como rut, razón social y dirección.

En caso de haber comprado entradas, se deben juntar todos los antecedentes e ingresar una Alerta Ciudadana en el portal del Sernac bajo el rótulo "Mundo Jurásico".

Sernac recalcó que debe ser "Alerta ciudadana" y no "reclamo", ya que al no tener un rut de la empresa, es la forma correcta para que el servicio recabe más antecedentes y entregue esa información al Ministerio Público con el objeto de enriquecer la investigación, o bien, tomar otras acciones de protección en defensa de las y los consumidores.

