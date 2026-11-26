La Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) un requerimiento por abuso de posición dominante en contra de Apple Inc., acusándola de imponer restricciones a la libre competencia en el sistema operativo iOS en los mercados de distribución de aplicaciones y de distribución de bienes digitales de pago dentro de las aplicaciones, al menos desde 2019 a la fecha.

En su requerimiento, la FNE solicitó al Tribunal que ordene a Apple cumplir una serie de medidas que garanticen el término de las conductas contrarias a la libre competencia y que le imponga el pago de una multa a beneficio fiscal equivalente al 30% de las ventas de las líneas de productos y servicios asociados a la infracción durante el periodo investigado.

Tal monto asciende a 92.378 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a más de US$ 80 millones.

Durante su investigación, la FNE constató que Apple exhibe una posición monopólica, con el 100% de participación a nivel nacional tanto en el mercado de distribución de aplicaciones en iOS como en el de distribución de bienes digitales de pago dentro de las aplicaciones (in-app).

En el mercado de distribución de aplicaciones, la FNE verificó que Apple ha impedido la descarga lateral o sideloading de aplicaciones y de tiendas de aplicaciones alternativas desde navegadores web en dispositivos iPhone, obligando a desarrolladores y consumidores a depender exclusivamente de la App Store para esas actividades en el ecosistema iOS.

Aunque Apple intentó justificar esta restricción aludiendo a razones de seguridad y privacidad, la FNE concluyó que la medida es innecesaria y desproporcionada, entre otros motivos, dado que gran parte de los resguardos de seguridad operan a nivel del sistema operativo y existen alternativas menos restrictivas para la competencia.

Por su parte, en el mercado de distribución de bienes digitales de pago dentro de la aplicación (como suscripciones a streaming, libros electrónicos y artículos virtuales en juegos), la FNE identificó dos prácticas anticompetitivas principales: la obligatoriedad del sistema In-App Purchase (IAP) propio de Apple y la regla anti-steering que opera en su sistema.

En relación con la primera, Apple obliga a los desarrolladores a utilizar exclusivamente su propio sistema de facturación IAP para vender bienes digitales, aplicando tarifas de servicio que van desde el 15% hasta el 30% y prohibiendo el uso de mecanismos de pago propios o de terceros.

Por otro lado, mediante la regla anti-steering, Apple prohíbe a los desarrolladores informar a los consumidores dentro de la aplicación sobre la existencia de métodos de pago alternativos o precios más bajos fuera de la app (por ejemplo, en sus sitios web), e impide incluir enlaces directos o botones para redirigirlos hacia ellos.

Esto suprime la presión competitiva e impone fricciones y costos de búsqueda que degradan la experiencia del usuario.

El Fiscal Nacional Económico, Jorge Grunberg, señaló que “los mercados digitales son una prioridad institucional de la FNE debido a la importancia cada vez mayor que tienen para las personas y para actividades esenciales de la economía”.

Agregó que la FNE seguirá usando todas las herramientas que posee para que estos se desarrollen en una entorno competitivo. “No es tolerable que las empresas abusen del poder que tienen en un mercado para cerrarlo, aplicando cláusulas abusivas a los consumidores y a otros actores”, afirmó el Fiscal.

MEDIDAS

Junto con la aplicación de la multa, la FNE pidió al TDLC que ordene a Apple una serie de medidas preventivas, correctivas y prohibitivas, destinadas a dejar sin efecto las restricciones denunciadas y de esa forma aumentar las condiciones de competencia en los mercados afectados.

Entre las medidas se cuentan:

- Habilitar la descarga lateral (sideloading) de aplicaciones y tiendas de aplicaciones de terceros en dispositivos con sistema operativo iOS, prohibiendo todo tipo de mensajes desincentivadores o restricciones técnicas injustificadas.

- Permitir el uso de sistemas alternativos de facturación dentro de las aplicaciones.

- Eliminar la regla anti-steering, permitiendo que los desarrolladores incorporen botones, enlaces o mecanismos equivalentes dentro de la app para dirigir a los usuarios a sistemas de pago externos sin fricciones.

- Permitir informar a los usuarios, dentro y fuera de las aplicaciones, acerca de sistemas de facturación alternativos, precios y promociones.

(Imagen: Europa Press)

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