Segunda vez en el año: todos los multifondos registraron ganancias durante febrero

Febrero de 2026 terminó siendo un buen mes para los cinco fondos de pensiones chilenos, cuyo desempeño general se vio favorecido principalmente por las ganancias obtenidas por las inversiones en instrumentos extranjeros y por los retornos de las inversiones en renta fija nacional como resultado de la caída en las tasas de interés locales.

Según la Superintendencia de Pensiones, los factores antes descritos explican que en febrero los fondos Tipo E y A hayan obtenido las mayores rentabilidades reales, de 2,18% y 2,11%, respectivamente.

La legislación actual establece que mientras el primero debe estar más concentrado en inversiones en títulos o papeles de renta fija (como, por ejemplo, depósitos y bonos), el segundo debe estar más focalizado en instrumentos de renta variable (por ejemplo, acciones) nacional y extranjera.

El tercer mejor desempeño lo obtuvo el Fondo Tipo C, con un retorno real mensual de 2,05% y cuya cartera de inversión es más bien balanceada, seguido del Fondo D, con una rentabilidad de 1,95% y el Fondo Tipo B, con una ganancia de 1,77% en el mes.

Con lo anterior, en lo que va de este año los cinco fondos acumulan cifras en azul. Mientras el Fondo Tipo A y B registran un retorno acumulado real de 3,18% y 2,52%, respectivamente, el Fondo Tipo C anota un avance de 2,55%. Los fondos Tipo D y E acumulan ganancias de 2,38% y 1,53%, respectivamente.

La Superintendencia advirtió que, aun cuando todos los multifondos de pensiones presentaron un buen desempeño en el segundo mes de este año, el escenario para los mercados financieros se visualiza desafiante debido al contexto internacional y al comportamiento que puedan tener, en el corto y mediano plazo, las principales bolsas internacionales.

De acuerdo con el reporte de la Superintendencia, al cierre de febrero 2026 los ahorros previsionales totalizaban activos por 5.639,51 millones de Unidades de Fomento, lo que equivale a US$260.569 millones (con un tipo de cambio de $ 861,19 al 28 de febrero de 2026).

