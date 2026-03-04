Empresa Nacional de Minería consolida su estabilidad: ICR y Feller Rate ratifican alta clasificación crediticia

Las clasificadoras de riesgo nacionales ICR y Feller Rate ratificaron la clasificación crediticia de la Empresa Nacional de Minería (Enami), tanto en su solvencia como en su línea de bonos, manteniendo la categoría y su perspectiva.

En particular, ICR confirmó la clasificación AAA con perspectiva Estable, mientras que Feller Rate ratificó la categoría AA con perspectiva Estable.

El vicepresidente ejecutivo de la estatal, Iván Mlynarz, valoró estas ratificaciones, señalando que “es resultado de la estrategia implementada en esta administración. Enami hoy es una empresa confiable para el mercado, está en una situación de estabilidad, lo que asegura la continuidad de su rol estratégico en el fomento de la pequeña y mediana minería, así como en su contribución a la Estrategia Nacional del Litio”.

En este contexto, Mlynarz destacó el rol clave que cumplió el recientemente fallecido gerente de Administración y Finanzas, Ariel Azar Núñez, en la obtención de estos resultados.

“Ariel llegó a la Enami en un momento en que la empresa estaba muy afectada financieramente. Con su profesionalismo y visión estratégica logramos adoptar las medidas necesarias para sacar adelante a la compañía. Su aporte fue fundamental en la recuperación de la estatal y así lo demuestran tanto esta ratificación del bajo riesgo de la empresa como los Estados Financieros 2025”, dijo.

Los análisis de las clasificadoras destacan el sólido respaldo del Estado a Enami, evidenciado en procesos de capitalización y en diversas medidas de fortalecimiento financiero. Asimismo, se valoró la mejora estructural alcanzada en los últimos dos años, impulsada por la venta del 10% de la participación en Quebrada Blanca, operación que permitió una reducción significativa del stock de deuda y del gasto financiero, junto con una optimización del perfil de vencimientos.

En el ámbito operacional, el cese temporal de la Fundición Hernán Videla Lira, junto con las permanentes acciones de mejora continua implementadas en los distintos planteles de Enami, han permitido consolidar una política de contención de costos, optimización operativa y mejoras en los procesos productivos.

Estas medidas se han traducido en incrementos de los márgenes operacionales y metalúrgicos, contribuyendo a una mejora estructural del Ebitda y fortaleciendo la eficiencia y sostenibilidad de la operación.

PURANOTICIA