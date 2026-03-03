Dólar se dispara $24,9 y supera los $909 en su mayor salto diario desde abril por crisis en Medio Oriente

El dólar cerró la jornada de este martes con un aumento de $24,9 frente al peso, en una sesión marcada por la incertidumbre tras el conflicto en Medio Oriente.

Según consignó Emol, el billete verde terminó sus operaciones en $909,7 vendedor y $909,4 comprador, anotando así su mayor avance diario desde el 4 de abril de 2025, cuando subió $34, luego que China anunciara sus represalias arancelarias en respuesta a las medidas comerciales impulsadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Felipe Sepúlveda, jefe de análisis de Admirals Latinoamérica, explicó que el movimiento respondió a "una jornada marcada por un shock externo que golpeó con fuerza al peso chileno, es decir, el movimiento estuvo impulsado por un doble factor: un salto del dólar a nivel global y una brusca caída del cobre".

"El Dollar Index avanzó 0,82% hasta los 99 puntos, superando ese nivel por primera vez desde mediados de enero y acumulando casi 1% adicional tras el avance del lunes. La escalada del conflicto en Medio Oriente y las tensiones con Irán reforzaron la demanda por activos refugio, fortaleciendo al billete verde a nivel global", indicó.

En tanto, "el cobre principal producto de exportación de Chile se desplomó 2,59% hasta US$5,8 la libra tras la apertura americana, presionado por el fortalecimiento del dólar y por crecientes temores de desaceleración global ante el encarecimiento energético".

Sepúlveda mencionó que "dado que el cobre es el principal soporte externo del peso chileno, su caída amplificó el movimiento alcista del tipo de cambio".

Por su parte, Liza Salinas, branch business director de Liberty Finance, señaló que "el soporte inmediato se ubica en $895–900 y la resistencia en $908–915. El sesgo sigue siendo alcista para el dólar, mientras el Estrecho de Ormuz permanezca sin garantías de tránsito".

PURANOTICIA