Salares Norte subirá un 25% la producción del oro y aportará US$800 millones al fisco

La industria minera de nuestro país dio un paso histórico en la Región de Atacama, donde se inauguró el Proyecto Salares Norte, uno de los hitos más relevantes para el sector aurífero en la última década.

El proyecto desarrollado por Gold Fields aumentará en al menos un 25% la producción nacional de oro, el que además se desarrollará con altos estándares tecnológicos y de sustentabilidad.

La ministra de Minería, Aurora Williams, destacó que el proyecto simboliza la consolidación de una minería moderna, sustentable y tecnológicamente avanzada, en coherencia con los lineamientos de la Política Nacional Minera 2050 y el Plan Sectorial de Cambio Climático impulsadas por el Ministerio de Minería.

“Salares Norte no sólo aporta inversión y empleo, sino que también confirma a Chile como un socio confiable para la inversión de largo plazo y fortalece el tejido productivo de Atacama. Más de 190 empresas proveedoras regionales participan en esta operación, integrando a la comunidad local al desarrollo minero y generando un encadenamiento virtuoso de valor", dijo la ministra.

"Desde el Gobierno valoramos el proceso de diálogo y relacionamiento temprano con las comunidades de Diego de Almagro. La minería del futuro se construye desde el territorio, con participación, transparencia y equidad", afirmó Williams.

Con una inversión total de US$1.190 millones, una generación de cerca de 4.000 empleos directos e indirectos, y un aporte al fisco de US$800 millones durante toda su vida útil, Salares Norte se posiciona como el primer gran proyecto aurífero greenfield en más de diez años en Chile.

Su operación incorpora energía solar de alta montaña, relaves filtrados en seco, gestión digital remota y un uso eficiente del agua, convirtiéndose en un modelo de eficiencia ambiental y tecnológica para la minería nacional e internacional.

Se trata de excelentes noticias para el desarrollo de la industria y en especial para nuestro país, ya que la puesta en marcha de Salares Norte reafirma la capacidad de Chile de atraer inversión extranjera bajo un marco regulatorio sólido, garantizando una minería segura, inclusiva y competitiva.

Asimismo, fortalece el desarrollo regional al generar empleo, potenciar proveedores locales y promover la equidad de género, con una participación femenina del 26%, duplicando el promedio nacional del sector.

