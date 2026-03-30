Retail chileno reporta bajas ventas ante descenso del turismo argentino en 2026

El escenario para el comercio nacional se ha visto impactado por una disminución en el flujo de visitantes extranjeros.

De acuerdo con información publicada por El Mercurio, las grandes cadenas de retail han reconocido que durante este periodo se han producido “bajas en venta bien importantes” en diversos locales, una situación que las empresas intentan mitigar mediante el despliegue de estrategias enfocadas a incentivar el consumo para suplir dicha merma.

Esta tendencia a la baja coincide con los datos proporcionados por la Subsecretaría de Turismo.

Los registros oficiales indican que, a lo largo de enero de este año, entraron al país aproximadamente 370 mil turistas argentinos.

Esta cifra representa un retroceso de cerca del 20% en comparación con el mismo mes de 2025, consolidando una caída significativa en la llegada de viajeros desde el país vecino.

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