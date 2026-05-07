Remuneraciones reales subieron 2,2% en marzo, aunque registran caída anual de -0,1%

Durante el tercer mes de 2026, se observó un incremento interanual en los indicadores salariales del país. Específicamente, el Índice Nominal de Remuneraciones (IR) experimentó una subida de 5,1% en doce meses, mientras que el Índice de Costos Laborales (ICL) avanzó un 6,0% en el mismo lapso.

Según los datos revelados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el impulso de ambos medidores estuvo liderado por áreas específicas de la economía. En detalle, la industria manufacturera, la construcción y el comercio fueron los rubros que aportaron las mayores incidencias positivas en el balance anual.

Al analizar el Índice Real de Remuneraciones —indicador encargado de reflejar el comportamiento de los sueldos tras descontar el efecto mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC)—, este evidenció un crecimiento de 2,2% a doce meses. Pese a este repunte, la cifra acumula una variación negativa de -0,1% en lo que va del presente ejercicio.

En cuanto a los ingresos por tiempo trabajado, la remuneración media por hora ordinaria llegó a los $7.257, lo que se traduce en un salto interanual de 5,7%. Al desglosar por sexo, los hombres percibieron $7.447 (un aumento de 5,6% en el periodo), en tanto que el valor para las mujeres se ubicó en $7.049, marcando una variación anual de 5,9%.

Por la vereda de los empleadores, el costo laboral medio por hora total alcanzó los $8.333, consolidando así una expansión de 6,5% en un año. Este indicador también mostró diferencias: para la fuerza laboral masculina se posicionó en $8.572 (alza de 6,2%), mientras que para la femenina se estableció en $8.072 (incremento de 6,8%) durante el mismo margen de tiempo.

Finalmente, las disparidades salariales entre hombres y mujeres continúan presentes en el mercado. La brecha de género en la remuneración media por hora ordinaria se fijó en -5,3%, a la vez que la diferencia en el costo laboral medio por hora total marcó un -5,8%.

PURANOTICIA