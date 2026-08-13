Subrei rechaza informe de EE.UU. que incluye a Chile entre las economías asociadas a un mayor riesgo de transbordo ilegal de productos chinos

Estados Unidos incluyó a Chile entre las economías que, según un informe de la Casa Blanca denominado “La Gran Estafa del Tráfico de Mercancías”, presentan un mayor riesgo de ser utilizadas para el transbordo ilegal de productos chinos hacia el mercado estadounidense.

Frente a esta imputación, la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei) respondió al documento y afirmó que “no comparte el análisis” planteado por Washington.

La Subrei respondió que "el documento no atribuye a Chile conducta alguna de transbordo ilegal ni identifica operaciones específicas que involucren a nuestro país. El informe incluye a más de 40 economías dentro de distintas categorías, a partir de características asociadas a su estructura productiva, logística y comercial".

Chile fue ubicado en el tercer nivel de la denominada “Shadow Transshipment Network”, junto a otras economías de la región como Argentina, Colombia, Perú, Panamá y Costa Rica. El listado también incluye a países de otras zonas, entre ellos Turquía, Vietnam, Tailandia y Malasia.

"Chile no fue consultado sobre esta materia en el marco de esta investigación y tampoco comparte el análisis planteado en el informe. Chile administra su comercio exterior con estrictos controles de origen y verificación de mercancías, cumple cabalmente las disposiciones de sus acuerdos comerciales que regulan el tránsito y transbordo, y aplica mecanismos de control consistentes con los estándares internacionales", señalaron desde la Subrei.

Finalmente, agregaron que "Chile está al tanto de la preocupación que el transbordo ilegal representa para Estados Unidos a nivel global. No obstante, a Chile no se le han planteado antecedentes que den cuenta de prácticas de este tipo en envíos procedentes de nuestro país".

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