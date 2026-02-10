Proyecciones económicas para este año suben en crecimiento, inflación e inversión

La Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) del Banco Central de febrero, publicada la mañana de este martes, mostró que los académicos y actores del mercado mejoraron sus proyecciones de crecimiento para este año.

Según los expertos consultados, la economía nacional se expandirá 2,6% en 2026, el primero del Gobierno de José Antonio Kast, por sobre el 2,5% proyectado en enero. Además, esperan el mismo ritmo de crecimiento para 2027 y 2028.

En cuanto a inflación, los expertos estiman un IPC de 0,2% en febrero y de 0,4% en marzo, junto con proyectar una inflación anual de 3% en los próximos años.

Por lo mismo, esperan que el Banco Central recorte la Tasa de Política Monetaria en 25 puntos base en la reunión del Consejo prevista para el próximo 24 de marzo, lo que dejaría la tasa rectora en 4,25%, nivel en que se mantendría los próximos meses.

Acerca del dólar, los consultados esperan que se mantenga en torno a los $860 durante los próximos 23 meses.

Finalmente, en materia de inversión, los encuestados prevén un crecimiento de 4% en 2026 y de 5% en 2027.

