Producción industrial subió solo 1% en julio por caída de 0,9% de la minería

Un aumento en doce meses de 1,0% anotó en julio de 2025 el Índice de Producción Industrial (IPI), debido a la incidencia positiva de dos de los tres sectores que lo componen, según informó la mañana de este viernes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

El Índice de Producción Manufacturera (IPMan) presentó un alza de 2,7% en doce meses, explicado, en gran medida, por el crecimiento interanual de 3,5% en elaboración de productos alimenticios (división 10), que incidió 1,108 puntos porcentuales (pp.) en la variación del índice general.

El Índice de Producción de Electricidad, Gas y Agua (IPEGA), en tanto, creció 0,9% respecto de julio de 2024, debido una mayor actividad registrada en gas, que se incrementó 6,9%, incidiendo 0,461 pp. en la variación del índice, debido a un alza en la distribución de gas, principalmente hacia la generación eléctrica.

Finalmente, el Índice de Producción Minera (IPMin) tuvo una disminución de 0,9%, como consecuencia de la menor actividad registrada en los tres tipos de minería que lo componen, destacando la minería metálica con un decrecimiento de 0,9%, restando 0,753 pp. a la variación del índice.

PURANOTICIA