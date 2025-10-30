Producción industrial remontó a 1,5% en septiembre pese a nueva caída de minería

Un aumento en doce meses de 1,5% anotó en septiembre de 2025 el Índice de Producción Industrial (IPI), debido a la incidencia positiva de dos de los tres sectores que lo componen, según informó esta mañana el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

El Índice de Producción Manufacturera (IPMan) presentó un alza de 5,0% en doce meses, explicado, en gran medida, por el alza interanual de 13,0% en elaboración de productos alimenticios, que incidió 3,769 puntos porcentuales (pp.) en la variación del índice general.

El Índice de Producción de Electricidad, Gas y Agua (IPEGA), en tanto, creció 1,0% respecto de septiembre de 2024, debido a que dos de las tres actividades que lo componen presentaron aumentos en su actividad, destacando electricidad, que se incrementó 1,1%, incidiendo 0,812 pp. en la variación del índice.

Finalmente, el Índice de Producción Minera (IPMin) tuvo una disminución de 1,8%, como consecuencia de la menor actividad registrada en dos de los tres tipos de minería que lo componen, destacando la minería metálica con una disminución de 3,5%, restando 3,041 pp. a la variación del índice.

Este IPI de 1,5% es una notoria remontada del índice, luego de que en agosto anotó un -1,9%, precisamente por la caída de la actividad minera de 6,3%.

