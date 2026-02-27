Producción industrial inicia 2026 en rojo: cae 1,6% arrastrada por manufactura y minería

Una variación en doce meses de -1,6% anotó en enero de 2026 el Índice de Producción Industrial (IPI), debido a la incidencia negativa de dos de los tres sectores que lo componen, según informó este viernes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

El Índice de Producción Manufacturera (IPMan) presentó una disminución de 3,8% en doce meses, como consecuencia de la baja interanual de 15,9% en la fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.*, restando 0,737 puntos porcentuales (pp.) a la variación del índice general.

Por su parte, el Índice de Producción Minera (IPMin) presentó un decrecimiento de 0,1% en doce meses, explicado, en gran medida, por la baja interanual de 2,3% en la extracción y procesamiento de cobre, que incidió -1,943 pp. en la variación del índice general.

Finalmente, el Índice de Producción de Electricidad, Gas y Agua (IPEGA) creció 1,2% interanualmente, debido a que dos de las tres actividades que lo componen presentaron aumentos, destacando electricidad, que se incrementó 1,7%, incidiendo 1,244 pp. en la variación del índice.

