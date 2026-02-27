China desplaza a Chile al tercer lugar en producción mundial de litio

Chile fue desplazado por China al tercer puesto de los mayores productores mundiales de litio, según las estimaciones de producción de mina del metal en 2025 del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Los expertos –según consigna El Mercurio– coinciden en que Chile se está quedando atrás en la competencia por el litio, debido a que otros países han aumentado su producción con mayor rapidez.

El USGS estima que el año pasado Australia produjo 92 mil toneladas de contenido de litio, un alza desde los 82.700 toneladas que obtuvo en 2024. En segundo lugar ahora se encuentra China, que en 2025 logró 62 mil toneladas de litio, muy por sobre las 41.400 toneladas que produjo en 2024.

La producción de Chile aumentó, de 48.900 toneladas de litio en 2024 a 56 mil el año pasado, sin embargo, esto no fue suficiente para mantener el segundo puesto a nivel mundial, quedando el país ahora en el tercer lugar de los mayores productores mundiales del metal.

“China expandió su producción muy rápido con nuevas minas de roca dura que entraron o aceleraron en 2023 y 2024, por ejemplo, Jianxiawo, Lijiagou, Shuinanduan, y al ramp up (escalamiento o aumento progresivo de la producción) de Huashan. En salmueras, también sumó oferta con activos como Qarhan, Shehong y Jiezechaka, con arranques en 2024 y 2025, y aumentos en Chaidam y Zabuye. Se espera que China siga aumentando su producción en los próximos años”, explicó Nassam Estibill, director de consultoría de Wood Mackenzie.

A esto se le suma que los otros productores de litio detrás de Chile; Zimbabue y Argentina, también han aumentado sus resultados, ya que obtuvieron 28 mil y 23 mil toneladas del metal en 2025, respectivamente, lo que los acerca a la posición de nuestro país.

