Comercio arranca 2026 con alza de 3,2% impulsado por ventas online y retail

Un aumento interanual de 3,2% anotó en enero de 2026 el Índice de Actividad del Comercio (IAC) a precios constantes, incidido por el incremento de las tres divisiones que lo componen, según informó esta mañana el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Comercio al por menor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas (división 47), fue la que más incidió en el crecimiento interanual del IAC a precios constantes, al anotar un alza de 3,9%, aportando 1,870 puntos porcentuales (pp.), como consecuencia fundamentalmente, del aumento de venta al por menor por correo y por internet.

Comercio al por mayor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas (división 46), en tanto, creció 2,3% en doce meses y sumó 0,999 pp. Esta alza se explicó, principalmente, por la incidencia de venta al por mayor de maquinaria, equipo y materiales.

Comercio al por mayor y al por menor y reparación de vehículos automotores y motocicletas (división 45), presentó un incremento interanual de 3,5%, incidiendo 0,341 pp. en la variación del IAC, explicado, por el aporte de venta de vehículos automotores.

SUPERMERCADOS

El Índice de Ventas de Supermercados (ISUP) a precios constantes presentó un crecimiento de 2,0% en doce meses, mientras que la serie desestacionalizada y corregida de efecto calendario anotó una expansión de 1,2% respecto al mes anterior y un crecimiento interanual de 0,2%.

ÍNDICE DEL COMERCIO ELECTRÓNICO MINORISTA

El Índice del Comercio Electrónico Minorista (ICEM) a precios corrientes presentó un crecimiento de 11,1% en doce meses. La línea de productos que más impactó en el aumento del índice fue productos electrónicos, para el equipamiento del hogar y tecnológicos.

