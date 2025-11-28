Producción industrial cayó 0,4% en octubre, arrastrada por minería y manufactura

Una variación en doce meses de -0,4% anotó en octubre de 2025 el Índice de Producción Industrial (IPI), debido a la incidencia negativa de dos de los tres sectores que lo componen, según informó esta mañana el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

El Índice de Producción Minera (IPMin) tuvo una disminución de 0,8%, como consecuencia de la menor actividad registrada en minería metálica, con una caída de 1,7%, restando 1,457 puntos porcentuales (pp.) a la variación del índice.

El Índice de Producción Manufacturera (IPMan), por su parte, presentó un decrecimiento de 0,4% en doce meses, explicado, en gran medida, por la baja interanual de 9,4% en fabricación de papel y de productos de papel, que incidió -1,069 pp. en la variación del índice general.

Por su parte, el Índice de Producción de Electricidad, Gas y Agua (IPEGA) creció 1,1% respecto de octubre de 2024, debido a que dos de las tres actividades que lo componen presentaron aumentos en su actividad, destacando electricidad, que se incrementó 2,3%, incidiendo 1,723 pp. en la variación del índice.

