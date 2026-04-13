Producción de la OPEP sufrió en marzo la mayor caída desde la pandemia por la guerra en Irán

La oferta de crudo por parte de los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) se redujo durante marzo un 27,5%, lo que equivale a unos 7,88 millones de barriles diarios menos en el mercado, como consecuencia del impacto del conflicto en Medio Oriente y el bloqueo del estrecho de Ormuz.

El boletín mensual de abril emitido por la entidad detalla que la extracción de las naciones que integran el cartel bajó a 20,79 millones de barriles al día (mb/d). Esta cifra contrasta fuertemente con los 28,67 mb/d que se habían reportado en el mes de febrero.

Si se incluye a naciones aliadas como Rusia, que conforman la llamada OPEP+ o Declaración de Cooperación (DoC), el panorama es similar. De acuerdo a fuentes secundarias disponibles, la oferta conjunta de estos países participantes retrocedió en 7,70 mb/d durante el tercer mes del año, situándose en un promedio aproximado de 35,06 mb/d.

A nivel histórico, esta merma mensual en la producción de la OPEP se posiciona como la segunda más profunda desde la primavera de 2020. En aquella oportunidad, el grupo pactó un recorte voluntario de 9,7 mb/d para hacer frente a los confinamientos y los efectos de la pandemia de Covid-19 en los mercados petroleros.

Al desglosar por país, Irak protagonizó la mayor bajada de marzo con un desplome del 61,3%, dejando su bombeo en 1,62 mb/d. Le siguieron Kuwait, con una disminución del 53% (hasta 1,21 mb/d); Emiratos Árabes Unidos, que redujo su cuota en un 44,7% (hasta 1,89 mb/d); y Arabia Saudita, con un recorte del 22,8% (hasta 7,8 mb/d). Por su parte, Irán anotó un descenso más moderado del 5,6%, llegando a los 3 mb/d.

En la vereda contraria, miembros como Nigeria y Venezuela lograron registrar aumentos en su producción de petróleo. El país africano subió su oferta en un 1,4%, alcanzando 1,46 mb/d, mientras que la nación caribeña experimentó un alza del 8,7%, lo que elevó su extracción a 0,98 mb/d.

Respecto a los precios, la organización subrayó en su informe: "En marzo, el valor de la cesta de referencia de la OPEP aumentó en 48,46 dólares por barril con respecto al mes anterior, alcanzando un promedio de 116,36 dólares por barril". Asimismo, el documento precisa que el contrato a plazo del crudo Brent promedió 99,60 dólares tras subir 30,23 dólares por barril frente a febrero. En tanto, el contrato a plazo del WTI escaló 26,48 dólares, hasta un promedio de 91 dólares por barril.

PREVISIONES DE DEMANDA

Pese a la compleja situación en Oriente Próximo, las proyecciones a largo plazo se mantienen estables. La OPEP espera que la demanda mundial de petróleo crezca en 1,4 mb/d en 2026 en comparación con el año anterior, cifra que no presenta cambios respecto a la evaluación del mes pasado.

Dentro de este pronóstico, se prevé que los requerimientos de las naciones que no pertenecen al 'think tank' de las economías avanzadas crecerán en aproximadamente 1,3 mb/d. En contraste, la demanda proveniente de la OCDE aumentaría en apenas 0,1 mb/d.

Sobre los ajustes trimestrales, la entidad petrolera señala: "Se ha revisado a la baja el crecimiento de la demanda para el segundo trimestre de 2026 tanto en la OCDE como en los países no pertenecientes a la OCDE, debido principalmente a una ligera debilidad transitoria en el crecimiento de la demanda de crudo, dadas las circunstancias en curso en Oriente Próximo". No obstante, el cartel confía en que esta debilidad se compense en la segunda mitad del año.

Finalmente, de cara a 2027, la organización anticipa un incremento de la demanda mundial de petróleo de aproximadamente 1,3 mb/d en comparación con el año anterior, también sin cambios respecto a la evaluación de marzo. Este cálculo contempla un crecimiento de aproximadamente 1,2 mb/d en el consumo de otros países, junto con un avance de 0,1 mb/d en la demanda de la OCDE.

(Imagen: Mohssen Assanimoghaddam)

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