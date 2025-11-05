Producción de huevos de consumo presentó un aumento interanual de 6,1% en septiembre de este año

En septiembre de 2025, la producción de huevos para consumo en Chile experimentó un aumento interanual del 6,1%, pasando de 328.391.799 a 348.485.740 unidades, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Respecto a la clasificación por color, el volumen de producción de huevos blancos se incrementó en un 8,6% (equivalente a 19.717.175 unidades), mientras que la de huevos de color lo hizo en un 0,4% (equivalente a 376.766 unidades). Durante el mismo período de análisis, el número de gallinas en postura a nivel nacional creció un 5,4% en comparación con septiembre de 2024, alcanzando un total de 14.942.665 aves.

En relación con el peso de los huevos, destacaron las clasificaciones extra grande (entre 61 a 68 gramos) y grande (54 a 61 gramos). Los huevos blancos de tamaño extra grande aumentaron un 4,9%, mientras que los de tamaño grande lo hicieron en un 13,6% en comparación con el mismo mes del año anterior, alcanzando un total de 79.114.437 y 74.533.080 unidades, respectivamente.

Por su parte, en la producción de huevos de color, la categoría extra grande presentó un incremento de 2,3%, mientras que los de tamaño grande, disminuyeron un 0,1% respecto al mismo mes del año anterior, resultando un total de 32.315.117 y 34.733.246 unidades, respectivamente

La región Metropolitana fue responsable del 41,7% del total nacional de huevos en septiembre de 2025, con un alza interanual en la producción de 3,9%. Le siguió la región de Valparaíso, con una participación del 15,6% del total nacional y un aumento en la producción del 4,5% respecto al mismo mes del año anterior. En tercer lugar, se ubicó la región de Ñuble, con el 9,0% de la producción nacional y un crecimiento interanual del 5,4%.

En cuanto al número de gallinas en postura, en el período de referencia, la región Metropolitana registró la cifra más alta, con un 42,4% del total nacional y un incremento interanual de 7,0%.

La región de Valparaíso ocupó el segundo lugar, con una participación del 14,4% y una caída del 1,1% en relación con septiembre de 2024; mientras la agrupación regional del Biobío y La Araucanía se ubicó en tercer lugar, con 9,6% de las existencias nacionales y un incremento del 19,3%.

