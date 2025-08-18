Primer semestre del 2025 salieron del país capitales por US$1.199 millones: junio cierra con su nivel más bajo desde 2017

De acuerdo a las últimas cifras disponibles por parte del Banco Central, durante el primer semestre de este año salieron del país capitales por US$1.199 millones, lo que constituye el monto más bajo para un primer semestre desde 2017, cuando en vez de salir, entraron recursos.

Según consigna La Tercera, de hecho el registro de enero-junio de 2025 es 19% inferior a los US$1.484 millones que salieron en igual lapso del año pasado.

Para los economistas consultados por el diario, una explicación relevante para esta moderación es que la incertidumbre económica ha ido bajando a niveles previos al estallido social y a la pandemia.

En ese sentido, destacan que los ruidos políticos que hubo a principios del actual gobierno, como los procesos constitucionales, se cerraron, y la reforma tributaria original que pretendía impulsar el Ejecutivo se diluyó, dando paso a un pacto fiscal y descartándose un alza en la carga tributaria.

Además, a principios de 2025 se logró un acuerdo por la reforma previsional y el Congreso la aprobó con votos de casi todos los sectores políticos.

Explican que a lo anterior se suma ahora el hecho de que habrá un cambio de gobierno y que el candidato que lidera las encuestas para diciembre -José Antonio Kast- ha presentado propuestas más promercado, incluida una reducción de impuestos.

Para los expertos consultados, es probable que los montos de salida de capitales se mantengan lejos de los peaks del 2020-2021, estacionándose en niveles en torno a los US$2.000 millones anuales, considerando que las personas que lo pueden hacer mantendrán diversificadas sus inversiones y no todo invertido dentro del país.

“Quienes están en posición de sacar capitales del país lo hicieron fundamentalmente entre el estallido y la elección de Boric. Lo que se ha producido posteriormente es un flujo de gente que cambió sus expectativas respecto de la confiabilidad del país y busca mantener un porcentaje determinado de sus inversiones en el exterior, pero también es posible que algunos estén esperando a ver qué sucede con las elecciones antes de decidir qué hacer”, sostiene el socio de Gemines Consultores, Alejandro Fernández.

Por su parte, Javier Jaque, socio líder de CCL Auditores Consultores, afirma que una explicación es que la mayor cantidad de recursos ya salió previo a los procesos constituyentes y “por lo tanto incluso podríamos estar en un momento donde pudieran repatriarse algunos flujos, pero también está el tema de que estamos frente a un escenario político-económico donde efectivamente se ve una potencial estabilidad”.

Para los próximos meses no hay una perspectiva clara, toda vez que estos activos son volátiles y dependen de varios factores. No obstante, en lo que existe consenso es en la salida de capitales del país no debería volver a niveles posestallido y pospandemia, aunque para algunos podría haber riesgos de una aceleración.

“Hace algunos meses parecía seguro el triunfo de la oposición en las elecciones presidenciales y parlamentarias, cosa que hoy no es tan así. El flujo (de salida) puede acelerarse en el segundo semestre y, desde luego, en 2026, si los resultados electorales son considerados insatisfactorios”, puntualiza Fernández. En todo caso, señala que “lo que sí es más seguro es que flujos como los registrados en los momentos de mayor salida de capitales, requieren de muy malas noticias internas para que se repitan”.

Para Jaque, en tanto, “se prevé que se mantenga en estos rangos, dado que es potencialmente un flujo en equilibrio de inversión en el exterior, ya que no existe, por el momento, un proceso que gatille la salida de un flujo mayor”.

