Primer balance del Seguro Social: US$70 millones por cotización adicional

La reforma de pensiones está en plena marcha y ya hay datos preliminares sobre la recaudación que significó el primer 1% de cotización adicional con cargo al empleador que comenzó a pagarse a partir de agosto.

Según informa El Mercurio, en total, la Subsecretaría de Previsión Social calcula que los aportes sumaron $75.312 millones, de los cuales un 90% se destinan directamente a financiar el llamado “seguro social”, donde se agrupan los nuevos beneficios de esta ley, como la garantía por años cotizados y la compensación por expectativas de vida a mujeres.

Este “seguro social” el gestionado por el Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP), que recibió para estos fines $67.781 millones (unos US$70 millones) en cotizaciones.

Esta cifra es clave para la sostenibilidad financiera del fondo, que solo el primer año debe financiar prestaciones para unos 1,6 millones de personas.

El subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes, sostiene que los datos de agosto permiten anticipar un flujo similar hacia adelante y asegura que “el monto recaudado en agosto está en línea con las proyecciones financieras que respaldan la reforma. Este diseño asegura que los recursos sean suficientes y sustentables en el tiempo”.

En nueve años la cotización del empleador crecerá gradualmente hasta 8,5%, con 4 puntos destinados al seguro social.

A las cuentas individuales ingresó el 10% restante de este primer balance, cerca de US$8 millones. Ese monto se distribuye entre los 5,7 millones de cotizantes que aportan durante este primer mes, a través de 553.690 empleadores en total.

PURANOTICIA