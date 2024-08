Presidente de la CPC califica como "mala noticia" el Imacec de junio y subraya que "no se generan incentivos a la inversión"

El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, comentó las últimas cifras del Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) correspondientes a junio de 2024, dadas a conocer por el Banco Central.

Según el ente emisor, la economía chilena creció 0,1% y la serie desestacionalizada aumentó 0,3% respecto a mayo, y creció un 2,1% en doce meses.

En diálogo con radio ADN, Mewes hizo un llamado a desbloquear proyectos y permisos que podrían reactivar la economía chilena, en medio de un panorama económico incierto, junto con destacar la importancia de acelerar la aprobación de iniciativas legales y autorizaciones para impulsar la inversión y la generación de empleo en el país.

Retomando las últimas cifras del Imacec, el líder gremial declaró que “claramente no es buena noticia. Si no se generan incentivos a la inversión, como los permisos sectoriales, y no mejoramos la capacidad de generar empleo, estas cifras se van a mantener en el rango que estamos viendo ahora”.

“No va a haber un cambio en el valor del oro, o algo que realmente mueva la aguja, que es lo que el país hoy día necesita”, analizó respecto a la necesidad de generar políticas que promuevan la inversión.

E insistió en que “la situación actual requiere que se destraben proyectos y permisos que están detenidos. La construcción que también genera mucha actividad no ha aumentado, al contrario, lo está pasando mal, no hay nuevos proyectos, por eso que es importante el apoyo parlamentario al proyecto de los permisos sectoriales que está impulsando el ministro (de Economía), Nicolás Grau”.

“El objetivo es que vayamos destrabando y ojalá, además, pudiéramos meterle un fast-track a muchos proyectos que hoy día están detenidos, cumpliendo, evidentemente, con toda la normativa medioambiental”, agregó.

“Al avanzar en esto se van a ir generando nuevos puestos de trabajo, y eso hace que el consumo vaya aumentando. Es una rueda virtuosa desde ese punto de vista, pero claro, eso hoy día no está pasando, está contraída, igual la economía, los bancos tienen sus perfiles de riesgo”, cerró el presidente de la CPC.

PURANOTICIA