El simposio de Jackson Hole impulsa al dólar y lo lleva a superar la barrera de los $960

El dólar comenzó la semana con una leve alza en el mercado local, cotizándose en torno a los $961, impulsado por el fortalecimiento global de la divisa tras el simposio de Jackson Hole.

El jefe de análisis de XTB Latam, Ignacio Mieres, explicó que los mercados se ajustan a las declaraciones del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell. Aunque sus comentarios iniciales sobre posibles bajas en las tasas de interés debilitaron al dólar, el panorama ahora es más estable. Mieres proyecta que si se mantienen las condiciones, el dólar podría alcanzar los $962 o $963.

Por su parte, el subgerente de estudios de Capitaria, Ricardo Bustamante, destacó que el Dollar Index, que mide el valor del dólar frente a otras monedas, se ha recuperado tras la caída del viernes.

En el frente interno, el escenario es mixto. Mieres señaló que los indicadores económicos de Chile se mantienen estables y el cobre conserva su fortaleza, lo que ejerce una fuerza contraria al alza del dólar. Sin embargo, este contrapeso no fue suficiente para detener la subida.

La atención de los inversores se centrará esta semana en datos económicos clave de Estados Unidos, como las cifras de venta de viviendas, crecimiento e inflación, que podrían marcar la dirección de los mercados.

PURANOTICIA