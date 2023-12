Presidente de la Asociación de Isapres ante fallos de la Corte Suprema: "Nosotros sentimos que no incumplimos nada"

El presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Arriagada, se refirió a la crisis que enfrentan tras la confirmación de los fallos de la Corte Suprema.

"Nosotros cumplíamos con la ley, también cuando la Superintendencia dijo aplicar la nueva tabla, pero esta vez la Corte definió un nuevo criterio el 2022, nos dice que lo apliquemos a los planes que se crearon hacia atrás. Ahí es donde se crea esta indicación de que estaríamos incumpliendo, porque ahora se dijo que debimos aplicar hacia atrás una tabla", dijo Arriagada en radio Agricultura.

"Nosotros, la verdad, sentimos que no incumplimos nada, nosotros ofrecimos los planes en función de la legislación que existía. La Corte hoy día nos dice que la tabla válida es esta y que hay que aplicarla hacia atrás", aseguró el presidente de la asociación.

Arriagada profundizó diciendo que "en los últimos años, el presidente de la Corte Suprema, todos los años en la cuenta anual, le reclamaba al gobierno que resolviera este asunto, que generara una ley para que creara una tabla y eliminar el vacío legal. Nunca se hizo. Los tribunales se vieron llenos de juicios y recursos de miles de personas. Imagino que la Corte en alguna medida ya cansada de estos juicios, toma la decisión de validar una tabla creada por la Superintendencia, y cortar el vacío existente".

"Todas las isapres están afectadas, todas las isapres que están en la asociación, todas quebrarían con estos fallos si es que no hay mitigación. Todas quedarían en una pérdida permanente, eso hace inviable a las isapres", añadió.

Ante esta situación, Arriagada expresó que "necesitaríamos un buen tiempo para poder explicar con profundidad las razones que hacen que nosotros tengamos una opinión distinta a la que se ha expresado en términos de nuestra responsabilidad".

"Respecto de la tabla por ejemplo, en el año 2010, la industria operaba en base a la legislación que había, que indicaba que para fijar los precios de los planes las isapres tenían que crear tablas de factores, mediante las cuales se calculaba el precio de las personas. Eso era la forma de operar, lo que establecía la ley y las isapres crearon tablas y operaban normalmente", afirmó.

El Presidente de la Asociación de las Isapres aseguró que "el Tribunal Constitucional declara como inconstitucional algunos artículos de la ley, en resumen dice que esas diferencias de precio no pueden ser establecidas por las isapres, sino que por una ley. Desde el 2010 quedamos en una suerte de vacío legal, no teníamos facultades para corregir esta situación, hasta el día de hoy aún no se dicta esa ley que pidió el TC".

"La Corte Suprema indicó que tenían razón los afiliados, los planes que tenían, con estas tablas que habían sido eliminadas las normas legales que las respaldaban, ya no podían operar. Lamentablemente el Ejecutivo nunca resolvió el problema. Recién el año 2019, la Superintendencia de Salud crea una tabla, nos instruye que esa es la única y obligatoria para vender planes de salud", explicó.

"Las isapres cumplimos con esa instrucción, nos ordenaba aplicar la tabla a partir de 2020. Ahora la Corte Suprema decidió que la tabla creada por la Superintendencia era válida, todos los fallos que teníamos respecto de la aplicación de esa tabla ya no se discuten. Pero además, la Corte dice que se tiene que aplicar hacia atrás", añadió.

Respecto de la denominada Ley corta de isapres, el presidente de la asociación advirtió que esta "no permite resolver el problema de falta de financiamiento, no logra el equilibrio financiero, esto genera diferencias de valor que la Corte estima que hay que restituir. Ese impacto de deuda, sumado a la disminución de ingresos hace imposible aplicar este fallo".

"Nosotros debimos ser más activos, lo que estamos ahora de informar a la población y hacer públicas nuestras inquietudes, debimos hacerlo con más fuerza. Este vacío legal que se produjo debió ser algo que nosotros hubiésemos exigido con más fuerza, tenemos un mea culpa", complementó.

Por último, manifestó que "la crisis que se provocaría a las personas sería enorme, podrían haber consecuencias irreparables para la salud de las personas. Diferencias políticas o ideológicas pueden existir, pero uno no puede llevar esas diferencias a generar una crisis en la salud".

