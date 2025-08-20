Presidente de Codelco informa que pérdidas por tragedia en El Teniente superan los US$340 millones

Las pérdidas económicas para Codelco tras el fatal accidente en la mina El Teniente ascenderán a US$340 millones, una cifra que supera la proyección inicial de la compañía. Así lo informó este miércoles el presidente ejecutivo, Rubén Alvarado, durante una presentación ante la Comisión de Minería y Energía del Senado.

La tragedia, que ocurrió el 31 de julio y cobró la vida de seis trabajadores, ha provocado un duro golpe financiero para la estatal. Según Alvarado, el accidente causará una menor producción de 33.000 toneladas de cobre, lo que representa una baja considerable en el programa de producción de la división.

El presidente ejecutivo detalló el desglose de las pérdidas: la caída en el margen de ventas será de US$233 millones, debido a un menor ingreso de US$321 millones y un menor gasto variable de US$88 millones. A esto se suman los costos fijos de las áreas que permanecieron detenidas, lo que eleva la pérdida total a US$340 millones.

Esta revisión al alza subraya el grave impacto económico que ha tenido el fatal accidente en la principal minera chilena. La tragedia no solo ha generado un profundo dolor por las vidas perdidas, sino que también ha provocado un duro golpe financiero para la cuprífera.

PURANOTICIA