Presidente de Codelco descarta abrir la propiedad de la estatal y asegura que el plan es superar la crisis "sin venderla"

El presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, descartó que el plan de recuperación de la cuprífera contemple abrir la propiedad a accionistas minoritarios o sacar a la empresa a la bolsa, y aseguró que el principal objetivo de la nueva administración es superar la crisis financiera de la estatal sin venderla.

En entrevista con Radio Agricultura, Fontaine afirmó que:

“Lo que es importante es que la ciudadanía tenga claro que el compromiso del directorio que ha asumido con su presidente y el gerente general de la compañía y de todos los trabajadores de Codelco, es sacar a Codelco adelante, es recuperarlo, es salvarlo de la crisis en que está, sin venderlo”.

Respecto a la posibilidad de incorporar capital mediante el ingreso de accionistas minoritarios, el presidente del directorio señaló que se trata de un debate legítimo, aunque aclaró que esa alternativa no forma parte del plan de la actual administración.

“Es una cosa que es bastante corriente, me parece que es lógico que ese debate exista y que se discuta. El plan nuestro no contempla eso, sin embargo”.

En esa línea, explicó que la estrategia diseñada para recuperar la compañía se centra en mejorar los flujos operacionales, priorizar las inversiones más rentables y postergar aquellas que no sean indispensables, además de vender activos para fortalecer la situación financiera de la empresa.

“El plan nuestro contempla mejorar los flujos de la operación, priorizar inversión y postergar las que no sean indispensables o rentables, vender activos para hacer caja, para fortalecer, para hacer más grande Codelco, para financiar las inversiones de Codelco“.

Asimismo, descartó categóricamente que la empresa tenga previsto salir a la bolsa, aunque reiteró que el tema puede ser discutido públicamente.

“No está en el plan, pero yo creo que es algo que me parece muy bien, que se discuta”.

Fontaine sostuvo que actualmente no existen las condiciones para avanzar en una medida de ese tipo, ya que, a su juicio, el foco debe estar en mejorar el desempeño y la rentabilidad de la minera estatal.

“Hoy día no están dadas las condiciones. Yo creo que primero hay que mejorar la gestión de Codelco, los números de Codelco, establecer una lógica de una empresa que busca la rentabilidad, que busca generar utilidades”.

Finalmente, reiteró que la apertura de la propiedad no está considerada en la hoja de ruta impulsada por el directorio.

“En el plan que nosotros estamos construyendo, no existe esa alternativa”.

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