Presidenta de la CPC dice que participación de Sutil en comando de Matthei "no es en representación del mundo empresarial"

La presidenta de la Confederación para la Producción y el Comercio (CPC), Susana Jiménez, comentó sobre la participación de Juan Sutil en el comando de la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei.

En conversación con radio Duna, dijo que no le “sorprende que esté participando de estas actividades, pero eso no es en representación del mundo empresarial”.

Respecto al debate sobre la presencia de empresarios en política, la presidenta de la CPC aseguró que “en el empresariado hay diversidad de opiniones y preferencias, nadie podría arrogarse un rol en representación de los demás en materia de preferencia política”.

En cuanto a las críticas del Presidente Gabriel Boric por la carta firmada por figuras del mundo empresarial y profesional a candidatos de centro-derecha, Jiménez aclaró que se trata de una misiva “que firmaron empresarios, médicos y abogados a título personal. Ningún líder de nuestro gremio firma la carta, son personas individuales”.

Por otro lado, Jiménez se refirió a las medidas de la CPC para reactivar la economía y señaló que “aprovechando este año electoral quisimos retribuir desde el mundo empresarial a este debate, poniendo sobre la mesa ideas que efectivamente vuelvan a mover la aguja y crecer al ritmo que el país lo necesita”.

Y mencionó que ya tienen “agendadas reuniones con cada uno de los tres principales candidatos presidenciales, esto se inicia la próxima semana”.

“Lo que queremos es que los candidatos recojan estas propuestas, las consideren y las integren como una contribución constructiva de lo que desde el empresariado creemos que es relevante para el crecimiento del país”, subrayó.

