Precios de las gasolinas y el diésel disminuirán desde este jueves, a solo un día de que comience el fin de semana largo

La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) informó que a partir de este jueves 30 de octubre, las bencinas de 93 y 97 octanos tendrán una baja importante en sus precios, justo antes del inicio del fin de semana largo.

Según el informe de precios estimados de la Enap, publicado este miércoles, la gasolina de 93 octanos bajará 26,9 pesos por litro ($/lt), mientras que la de 97 caerá 26,8 $/lt.

El diésel estará 20,5$/lt más barato, mientras que el GLP Vehicular no verá cambios. El kerosene (parafina) subirá solo 0,2$/lt.

Las caídas en las gasolinas vienen a alivianar las alzas sufridas en informes anteriores. Por ejemplo, al 8 de octubre se reveló que el diésel subiría 10,3$/lt, mientras que tres semanas antes, la gasolina de 97 se encareció 21,6 pesos por litro.

Los nuevos precios de los combustibles a partir de este jueves:

Gasolina de 93: -26,9$/lt.

Gasolina de 97: -26,8$/lt.

Kerosene (parafina): +0,2$/lt.

Diésel: -20,5$/lt.

GLP Vehicular: 0,0$/lt.

PURANOTICIA