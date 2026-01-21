Precios de las bencinas y el diésel volverán a bajar a partir de este jueves: Solo la parafina aumentará

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) anunció que los combustibles registrarán variaciones mixtas a partir de este jueves 22 de enero.

Desde la estatal informaron que el valor de las bencinas de 93 y 97 caerá 24,3 pesos por litro.

Mientras que el precio del kerosene (parafina) aumentará 9,3 pesos por litro.

En tanto, el diésel disminuirá precio en 18,1 pesos por litro y el gas licuado vehicular (GLP) mantendrá su valor.

Desde Enap explicaron que la estimación de precios considera “los precios de importación de productos desde un mercado de referencia cercano y profundo (Costa de Golfo de Estados Unidos) y otros costos propios de la actividad de importación de combustibles”.

Además, los valores se ven influenciados por el funcionamiento del Mecanismo de Estabilización de Precios de Combustibles (Mepco) y el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP).

Finalmente, reiteraron que “no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno. En consecuencia, este informe no puede, en ningún caso, considerara que Enap determina, fija o define referencias o valores para los precios al consumidor final, los que son libres dada la condición de mercado abierto y competitivo”.

PURANOTICIA