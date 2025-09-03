Precios de combustibles: Gasolinas y diésel se mantienen estables, mientras que la parafina sube

La Empresa Nacional del Petróleo ENAP informó este miércoles que los precios de los combustibles en Chile no tendrán una variación significativa a partir de este jueves 4 de septiembre.

La única excepción será la parafina (kerosene), que registrará un alza de $3,6 por litro. La bencina y el diésel, en cambio, se mantendrán sin cambios.

Según el reporte semanal de ENAP, esta estabilidad se debe a los movimientos del mercado internacional y al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) que rige en el país.

La última variación de precios de la bencina se había registrado el 28 de agosto, y de acuerdo con el sistema, la próxima modificación en el precio ocurrirá en tres semanas, el 18 de septiembre.

En su comunicado, la empresa estatal aclaró que no tiene facultad para fijar los precios al consumidor final ya que el mercado chileno es abierto y competitivo. La estimación de precios de los combustibles que realiza ENAP se basa en los precios de importación del crudo y otros costos asociados a la logística.

PURANOTICIA