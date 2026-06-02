Pese a nueva norma digital, CMF autoriza a adultos mayores a mantener sus tarjetas de coordenadas

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informó que su Consejo resolvió flexibilizar la obligación de eliminar los mecanismos de autenticación basados en conjuntos de datos impresos, como las tarjetas de coordenadas, para determinados grupos de clientes que presenten dificultades para adoptar sistemas de seguridad más avanzados.

La medida busca facilitar la transición hacia el nuevo mecanismo de Autenticación Reforzada del Cliente (ARC), contemplado en la normativa que regula las operaciones financieras electrónicas.

Con esta modificación, ciertos usuarios que ya se encuentren vigentes al momento de la entrada en aplicación de la norma y que cumplan criterios previamente definidos podrán seguir utilizando tarjetas de coordenadas como mecanismo de autenticación.

Entre los grupos considerados se encuentran las personas mayores; quienes presenten una condición de salud deteriorada o alguna discapacidad; clientes con dificultades para acceder a canales físicos de atención; y personas que enfrenten incompatibilidad o indisponibilidad de dispositivos de confianza, como teléfonos inteligentes, con los mecanismos de autenticación exigidos por la entidad financiera.

La CMF precisó que las instituciones que decidan mantener el uso de tarjetas de coordenadas para estos grupos deberán informar dicha determinación al organismo regulador a más tardar el 1 de agosto de este año.

No obstante, la entidad advirtió que las operaciones realizadas mediante tarjetas de coordenadas no serán consideradas como Autenticación Reforzada del Cliente (ARC). Esto implica que, en caso de operaciones desconocidas por los usuarios, los emisores asumirán un mayor nivel de riesgo.

La actualización normativa también establece que las transferencias electrónicas de fondos entre cuentas pertenecientes a un mismo cliente dentro de una misma institución financiera quedarán exentas de la exigencia de ARC.

Asimismo, se aclara que en el caso de los pagos recurrentes, la autenticación reforzada será requerida únicamente al momento en que el cliente ingrese la instrucción inicial.

La CMF señaló que el detalle de la normativa se encuentra disponible en la sección "Consulta Global - Normativa" de su sitio web institucional.

Junto con ello, el organismo publicó un informe normativo que resume los principales contenidos de la regulación y presenta la evaluación de su impacto.

PURANOTICIA