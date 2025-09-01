Pernoctaciones en establecimientos de alojamiento turístico aumentaron 0,8% interanualmente en julio

Las pernoctaciones de pasajeros en establecimientos de alojamiento turístico en Chile (número total de noches que las personas alojaron) llegaron a 1.789.006 en julio de 2025, lo que implicó un alza de 0,8% respecto al mismo mes del año anterior.

Así lo reveló la Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico (EMAT) publicada este lunes por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

El mayor nivel de pernoctaciones se registró en la región Metropolitana de Santiago (740.133), con una variación de 6,5%, seguida por la región de Valparaíso (177.508), con una baja de 9,8% respecto a julio de 2024.

La tasa de ocupación en habitaciones a nivel nacional fue 40,6%, contrayéndose 0,97 puntos porcentuales (pp.) en doce meses.

La mayor tasa de ocupación en habitaciones se registró en la región Metropolitana (75,7%), seguida por la región de Antofagasta (50,4%).

Los establecimientos de alojamiento turístico anotaron un RevPAR (ingreso promedio por habitación disponible, por su sigla en inglés) nacional de $36.304, aumentando 2,7% en doce meses; mientras que el ADR (tarifa promedio diaria, por su sigla en inglés) registrado fue de $89.522 a nivel país, creciendo 5,2% interanualmente.

