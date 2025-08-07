“Permisología” ambiental sube costo de proyectos marcando más de US$1.300 millones al año

De cada US$100 millones de inversión que terminó su evaluación ambiental en el primer semestre, las empresas destinaron US$10 millones a costos asociados a la “permisología”, de acuerdo con el primer informe trimestral elaborado por el nuevo Observatorio de Tramitación e Inversión (OTEI) de la Universidad de Chile.

Según consigna El Mercurio, el estudio concluyó que el costo total de someterse a la calificación ambiental ascendió a US$1.342 millones para los 154 proyectos que, hasta ahora, han obtenido una resolución favorable o desfavorable. En conjunto, estos proyectos representan inversiones por US$12.812 millones.

De acuerdo a la publicación, esta estimación busca clarificar el gasto realizado por el titular de un proyecto, en conjunto con la información y los estándares exigidos durante su etapa de evaluación, considerando el tiempo que demora la resolución por parte del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).

Así, por ejemplo, existe una fracción de dicho costo asociada a los plazos establecidos en la ley para cada trámite, la cual se mantiene relativamente constante en el tiempo y que, durante el primer semestre, alcanzó los US$335,1 millones.

Por otro lado, están los sobrecostos que las empresas deben asumir cuando el tiempo efectivo de tramitación se extiende debido a suspensiones durante la evaluación.

Para todos aquellos proyectos cuya resolución se concretó dentro de los plazos promedio del sistema, este sobrecosto ascendió a US$790,3 millones.

En tanto, los proyectos que superaron incluso la media histórica incurrieron en gastos adicionales por US$217,23 millones.

