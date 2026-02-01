Parque Arauco compra proyecto Parque Chicureo por US$106 millones

La expansión del retail hacia la zona norte de la Región Metropolitana sumó un nuevo hito luego de que Parque Arauco anunciara la compra total de la sociedad a cargo del desarrollo del futuro centro comercial Parque Chicureo, proyecto que se emplazará en la comuna de Colina.

La operación considera la adquisición del 100% de las acciones de la desarrolladora, que hasta ahora pertenecían al Fondo de Inversión Link – Parque Chicureo, vinculado a EBCO Desarrollo y Ventas, EuroAmerica, Penta Vida y Link Capital Partners. El valor del activo alcanzó las UF 2,3 millones, equivalentes a cerca de 106 millones de dólares.

A través de un comunicado, la compañía ligada a la familia Said informó que el nuevo recinto comenzaría a operar durante el segundo semestre de 2026 y lo hará bajo la marca Arauco Chicureo, reforzando su portafolio en sectores de alto crecimiento urbano.

El gerente general de Parque Arauco, Eduardo Pérez Marchant, destacó la relevancia estratégica de la adquisición. “La adquisición de Parque Chicureo refuerza nuestra presencia en la zona norte de Santiago, en una comuna de demostrado potencial de desarrollo urbano. (...) será un proyecto relevante para la comunidad de Colina, con una oferta comercial, gastronómica y de servicios encabezada por marcas ampliamente reconocidas, permitiéndonos seguir creciendo de manera responsable a (...) generando valor de largo plazo para nuestros accionistas”, señaló.

El centro comercial contará con una superficie aproximada de 40 mil metros cuadrados, distribuidos en más de 100 locales, y estará orientado a combinar comercio, servicios y espacios de uso cotidiano para los habitantes del sector.

De acuerdo con el cronograma informado, durante 2026 se concretaría la apertura de una tienda Homecenter Sodimac y un supermercado Líder. En una segunda etapa, prevista para 2027, se sumarán locales de menor tamaño, un patio de comidas, gimnasios y áreas destinadas a servicios médicos, consolidando al recinto como un nuevo polo comercial y de servicios para Chicureo y sus alrededores.

