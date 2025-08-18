Click acá para ir directamente al contenido
Inversión impulsa crecimiento del PIB en Chile: 3,1% en el segundo trimestre

El repunte de la demanda interna y el dinamismo en la formación de capital fijo superan las expectativas del mercado y proyectan un segundo semestre más optimista para la economía nacional.

Inversión impulsa crecimiento del PIB en Chile: 3,1% en el segundo trimestre
Lunes 18 de agosto de 2025 08:55
El Producto Interno Bruto (PIB) de Chile creció un 3,1% en el segundo trimestre de 2025 en comparación con el mismo período del año anterior, según informó el Banco Central. Este resultado superó las proyecciones de los analistas, que esperaban un alza del 2,9%, y muestra una aceleración respecto al 2,5% de crecimiento del primer trimestre.

El buen desempeño de la economía se explica principalmente por el dinamismo de la demanda interna, con una notable contribución de la inversión.

El informe del Banco Central detalla que el aumento del PIB se vio impulsado por una mayor formación bruta de capital fijo, que refleja la inversión en maquinaria, equipos y construcción.

Además, el crecimiento provino de sectores clave como los servicios personales, comercio, minería e industria manufacturera.

En términos desestacionalizados, el PIB registró una variación del 0,4% respecto al trimestre anterior, con la minería y los servicios personales como las actividades con mayor incidencia positiva.

El Banco Central también revisó al alza la expansión del primer trimestre, que se ubicó en un 2,5% frente al año previo.

Aunque el resultado del segundo trimestre es alentador, la entidad señaló que el efecto calendario restó 0,2 puntos porcentuales al crecimiento, ya que el trimestre tuvo un día hábil menos que el año anterior.

La superación de las expectativas del mercado ha generado un moderado optimismo en el ámbito económico, reafirmando la resiliencia de la economía chilena frente a los desafíos globales.

