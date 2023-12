Ministro Marcel se impacienta: "No podemos seguir discutiendo hasta el infinito la distribución del 6%"

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió a las indicaciones que ingresará el Ejecutivo a la reforma tributaria respecto a una nueva fórmula de distribución del 6% de cotización adicional.

El Gobierno recientemente dio a conocer una nueva fórmula de 1%-2%-3%. Un punto porcentual estará dirigido a fortalecer el empleo formal de las mujeres, el 2% irá a ahorro individual y el 3% se destinará al seguro social.

En ese contexto, el jefe de la billetera fiscal sostuvo en conversación con Cooperativa que “el mensaje claro de la ciudadanía en el plebiscito fue estamos aburridos de esta política confrontacional, de políticos que están continuamente desafiándose, descalificándose de unos a otros, y donde no se avanza”.

En cuanto a si se encuentran abiertos a cambiar esta fórmula de distribución del 6% adicional, Marcel recalcó que “lo que me parece que es claramente el mensaje de la ciudadanía del plebiscito es que no podemos seguir peleando mientras el país no avanza”.

“No podemos seguir discutiendo hasta el infinito distintas combinaciones de cotizaciones que suman 6%, y mientras tenemos a los pensionados mirando. Eso es claramente el mensaje de la ciudadanía”, acotó.

En ese sentido, señaló que el “punto es si vamos a ser capaces o no de escuchar ese mensaje y actuar en consecuencia, y eso significa abandonar, dejar atrás algunas cosas que han caracterizado los últimos años”.

“Después de dos plebiscitos en los que se han rechazado propuestas constitucionales, en que propuestas de uno y de otro, marcados por preferencias de uno y de otro sector, se fueron derrotadas. Algo tenemos que aprender”, añadió.

Al ser consultado sobre por qué no financiar con impuestos generales el 1% que va para el empleo de las mujeres, para sala cunas, el secretario de Estado explicó que ese porcentaje de cotizaciones “equivale más o menos a 1.800 millones de dólares. Eso tiene que salir de alguna parte, entonces para eso también tenemos que avanzar en la discusión del pacto fiscal”.

“Esto no es ningún misterio, impuestos generales no es un término así que se invoca en el abstracto, impuestos generales significa que tienen que haber impuestos que son capaces de recaudar esos recursos adicionales que se necesitan”, subrayó.

