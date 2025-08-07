Ministro Marcel responde a alcaldesa San Martín y defiende alza de aporte de Las Condes al Fondo Común Municipal

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, respondió a la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, por el alza que se busca generar del aporte de esa comuna al Fondo Común Municipal (FCM) por concepto de contribuciones, pasando del 65% a 80% de la recaudación.

"Solo para precisar un tema que imagino la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, conoce de sobra, y es que los montos recaudados por el impuesto territorial y patentes comerciales tienen como destino los propios municipios y el Fondo Común Municipal", recalcó el secretario de Estado.

Asimismo, dio a conocer que las comunas de Puente Alto, Maipú, La Florida, Valparaíso, Temuco y La Pintana fueron “los seis municipios más beneficiados en 2024 con dicha distribución”.

El jefe de la billetera fiscal argumentó que el incrementar el aporte de algunos municipios a el Fondo, “no guarda ninguna relación con la gestión financiera del Gobierno central”, sino que busca “compensar a los municipios la disminución en recaudación de contribuciones producto de la exención a adultos mayores”.

Cabe señalar que la alcaldesa San Martín había manifestado que mientras Marcel “sigue proyectando mal los ingresos y acumulando déficits estructurales, ahora quiere que municipios responsables como Las Condes paguen los costos”.

Y aseguró que "aumentar nuestro aporte al Fondo Común Municipal no es un acto de justicia, es populismo fiscal disfrazado de oferta electoral".

La jefa comunal afirmó que “elevar la contribución de Las Condes del 65% al 80% del impuesto territorial, y al 70% en patentes, es castigar a quienes hacen bien la pega, mientras el Gobierno evita asumir su deber de ordenar las finanzas del Estado”.

