Ministro Grau valora IPoM y afirma que inflación "va en una dirección correcta"

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, reaccionó con optimismo al nuevo Informe de Política Monetaria (IPoM) del Banco Central, destacando que la economía chilena avanza en la dirección correcta. "Buenas noticias, una economía que crece más, que invierte más, y que tiene una inflación controlada”, señaló el ministro tras la publicación del informe.

El IPoM ajustó el rango de crecimiento económico para este año a un 2,25% y 2,75%, lo que se alinea con la proyección de 2,5% que mantiene el Ministerio de Hacienda. Además, el informe muestra una mejora en la proyección de inversión, que ahora se espera que crezca un 5%.

A pesar del optimismo del Gobierno, el documento del Banco Central entrega una visión más cauta sobre la inflación. Si bien Grau aseguró que el alza de precios está “bastante controlada”, el IPoM elevó su proyección de inflación para el cierre de 2025 de 3,7% a un 4%.

El informe también detalla que la inflación subyacente ha superado las expectativas, lo que ha llevado al Banco Central a postergar la llegada a la meta del 3%. Si antes se esperaba alcanzar el objetivo a principios de 2026, ahora se proyecta que la convergencia se concretará recién durante el tercer trimestre de ese año.

