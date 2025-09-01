Ministro Grau destaca aspectos positivos en el Imacec de julio a pesar del bajo crecimiento

Pese a que el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de julio registró un modesto crecimiento de 1,8% en comparación con el mismo mes del año anterior,una cifra que se ubicó en la parte baja de las expectativas del mercado, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, salió a destacar los aspectos positivos del informe.

En su análisis, el secretario de Estado puso especial énfasis en el buen desempeño del Imacec no minero, que se expandió un robusto 2,5% interanual. Este sector, que representa el 90% de la actividad productiva del país, es, a su juicio, el indicador clave que muestra la fortaleza de la economía chilena.

"Hay bastantes cosas positivas que me gustaría resaltar de esta cifra", afirmó el ministro, señalando que el resultado general del Imacec se vio afectado por una caída transitoria en el sector minero. Esta baja, explicó, se debió a los planes de producción de algunas compañías privadas y es lo que explica la diferencia entre el 2,5% de crecimiento no minero y el 1,8% del Imacec total.

Además, Grau destacó el dinamismo de otros sectores importantes:

El comercio creció un 6,6%.

Los servicios se expandieron un 2,6%.

El ministro también hizo hincapié en la aceleración económica que se registró en la comparación mes a mes, ya que el Imacec total subió un 1,1% en julio en relación con junio, en términos desestacionalizados.

Finalmente, Grau se mostró optimista sobre las perspectivas económicas del país. "El año móvil hasta julio del Imacec muestra un 2,7% de crecimiento", sostuvo, asegurando que esta cifra mantiene las proyecciones de crecimiento para 2025 totalmente alineadas con las estimaciones del Ministerio de Hacienda, que apuntan a un crecimiento anual en torno al 2,5%.

