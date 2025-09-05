Ministro Grau descarta feriado el 20 de septiembre: “No alcanza el tiempo para discutirlo”

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, descartó la posibilidad de que el sábado 20 de septiembre sea feriado, argumentando que no hay tiempo suficiente para una discusión de ese tipo. El secretario de Estado también señaló que cualquier decisión sobre un nuevo feriado debe considerar los efectos económicos que podría generar.

La solicitud para decretar feriado el 20 de septiembre provino de la diputada Camila Musante, quien junto a dirigentes sindicales acudió al Ministerio de Hacienda para exigir la medida. La parlamentaria argumentó que, a pesar de los feriados del 18 y 19 de septiembre, muchas personas tendrán que trabajar el sábado, y previamente ya se había negado su propuesta de que el martes 17 también fuera feriado.

El ministro Grau aprovechó la ocasión para adelantar que el Presupuesto 2026 mantendrá el enfoque de sus predecesores, combinando la responsabilidad social con la responsabilidad fiscal. A más tardar el 30 de septiembre, el Ejecutivo debe enviar el proyecto al Congreso. Grau destacó la importancia de asegurar que los avances logrados en diversas áreas sigan contando con el financiamiento necesario.

Finalmente, el ministro se refirió al informe de la comisión asesora en gasto fiscal, convocada por su predecesor, Mario Marcel, que propone medidas para reducir el gasto en aproximadamente US$2 mil millones. Grau agradeció el trabajo independiente de la comisión, calificando su informe como un aporte a la discusión. Señaló que el gobierno analizará las propuestas y que la presentación del Presupuesto 2026 será una oportunidad para mostrar qué medidas se han incorporado.

