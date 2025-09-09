Ministro García apunta a materializar los "atractivos" proyectos de inversión: "El país cambiará muy radicalmente"

El ministro de Economía, Álvaro García, se refirió al escenario económico actual del país, los avances y los desafíos pendientes en esta materia.

El secretario de Estado se mostró optimista frente a las oportunidades que se abren para el país: “Chile tiene una enorme cartera de muy atractivos proyectos de inversión, si estos se materializan, el país cambiará muy radicalmente”.

En conversación con radio Duna, la autoridad dijo que se encontró “con propósitos similares y desafíos nuevos. El objetivo del ministerio siempre fue fortalecer el crecimiento económico por la vía de la inversión”.

“Tenemos una economía bastante más sólida que hace 40 años, oportunidades que no nos imaginábamos como las energías limpias, el hidrógeno verde y recursos naturales que siempre tuvimos, pero que hoy son gigantes”, destacó.

En cuanto a las proyecciones, el titular de Economía sostuvo que “en el último par de años, la inversión materializada ha estado creciendo, no al ritmo que quisiéramos, pero se ha estado expandiendo. Este año esperamos un crecimiento significativo de la inversión”.

Pese a ello, advirtió que “las principales restricciones han estado en la productividad y en la inversión, esas son las dos variables que buscamos atender”.

PURANOTICIA