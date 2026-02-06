Ministro de Hacienda por IPC: "Tenemos una economía ordenada que nos permite crecer más"

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, destacó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que anotó una variación mensual de 0,4% durante enero, acumulando 0,4% en el año y 2,8% a doce meses.

"Tenemos una economía ordenada, una macroeconomía ordenada, que nos permite crecer más", destacó el secretario de Estado.

Asimismo, indicó que "recibimos un país cuya inflación estaba creciendo y que llegó hasta el 14% y hoy estamos entregando una economía con una inflación de 2,8% a doce meses".

El jefe de la billetera fiscal resaltó la cifra inflacionaria y recalcó que “no es un dato puntual”. Además, mencionó que “se espera también para febrero y marzo seguir teniendo una inflación incluso por debajo del 3%”.

“Estamos contentos, las familias chilenas pueden estar tranquilas respecto a tener una economía ordenada y saber, poder planificarse, tener certeza respecto a sus decisiones futuras”, manifestó.

El titular de Hacienda afirmó que las cifra dada a conocer por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) significa que "los salarios rinden más" y que "podemos comprar más bienes y servicios. De hecho, esto se ve reflejado en que llevamos 34 meses en que los salarios reales van creciendo".

