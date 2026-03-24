Ministro de Hacienda defiende ajuste al Mepco y marca distancia con 2022: "Las circunstancias son distintas"

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió el ajuste al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) en medio de la histórica alza de las gasolinas y el diésel.

Su argumento central fue que “las circunstancias son distintas” respecto a lo ocurrido en 2022, cuando la administración del Presidente Gabriel Boric optó por mantener la operación del Mepco para por contener los precios.

El secretario de Estado afirmó ante la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados que "no voy a cuestionar la decisión que se tomó en 2022, en ningún caso, pero sí voy a destacar que las circunstancias son distintas”.

El jefe de Teatinos 120 explicó que la magnitud del shock actual es mayor: en 2022 las alzas fueron de 10% en la gasolina y 20% en el diésel, mientras que hoy alcanzan el 30% y el 60%. “Cuando partes estabilizando alzas del 10% o 20%, comienzas con gastos muy pequeños. Pero cuando partes estabilizando alzas de esta magnitud, el cheque es muy grande y de inmediato”, sostuvo.

Según sus cálculos, mantener artificialmente los precios implicaría un costo fiscal de “US$140 millones por semana, un número extremadamente grande”, monto que podría financiar programas completos en salud o reconstrucción. En esa línea, reiteró uno de los mensajes contenidos en la minuta de la Secretaría de Comunicaciones (Secom): “Nos dejaron sin plata”.

Quiroz detalló que la deuda pública es hoy US$40 mil millones más alta que en 2022, mientras que los fondos soberanos y la caja fiscal se han reducido significativamente.

“La verdad es que nuestra circunstancia es distinta porque la crisis que se vive también es distinta; está en el centro mismo de la producción y del transporte petrolero mundial. Es por eso que optamos por la prudencia en materia fiscal”, subrayó.

Finalmente, citando evaluaciones internacionales, advirtió que el escenario actual es considerado como “la mayor amenaza al comercio global de crudo de la historia”.

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